Stierlitz21

Сделаю все в срок - вёрстка сайтов. CSS3\HTML5, JavaScript, PHP.
1 _ Разработаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК.
2 _ Создадим каркас HTML, обкрасим CSS, добавим мелочей на JavaScript, подключим почту и уберем повторения кода с помощью PHP.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Scorstier
- всегда довожу дело до конца.
- не нарушаю сроков.
- даю консультации по макету.
- не беру предоплату*.
- всегда на связи.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), PHP, JavaScript.
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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