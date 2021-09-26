Stierlitz21

Сделаю все в срок - вёрстка сайтов. CSS3\HTML5, JavaScript, PHP.

1 _ Разработаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК.

2 _ Создадим каркас HTML, обкрасим CSS, добавим мелочей на JavaScript, подключим почту и уберем повторения кода с помощью PHP.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

- готов приступить уже.

- всегда довожу дело до конца.

- не нарушаю сроков.

- даю консультации по макету.

- не беру предоплату*.

- всегда на связи.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), PHP, JavaScript.

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком