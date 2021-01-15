Storozhnichenko

Редактор, Копирайтер, Писатель, Менеджер аккаунтов в соц. сетях

Я занимаюсь написанием и редактированием постов для социальных сетей, объявлений, статей. Прекрасно владею русским и украинским языками, а так же английским на уровне Pre-Intermediate. Попутно я занимаюсь развитием аккаунтов в Instagram и созданием визуалов. Я старательный и трудолюбивый человек, который быстро учится и готов работать. Могу легко находить общий язык с людьми, к тому же имею качества лидера. У меня хорошая фантазия, а поэтому у меня часто появляются хорошие и интересные идеи для проектов.