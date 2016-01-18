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Максим Сивишкин
StowneWind
StowneWind
36 лет
Россия
/
Заречный
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
Логотипы, Нейминг, Слоганы
Разрабатываю Логотипы, Нейминг и Слоган.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Портфолио
238 просмотров
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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