StowneWind

Максим Сивишкин StowneWind

 
36 летРоссия/Заречный
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Логотипы, Нейминг, Слоганы

Разрабатываю Логотипы, Нейминг и Слоган.

Портфолио
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $60
от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга