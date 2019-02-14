Написание текстов: стихи, треки, песни, любой музыкальный жанр. Так же свожу и обрабатываю треки.

Еще больше примеров пришлю при личном общении, здесь показаны только отрывки из стихотворений.

А в себе разобраться, понять что к чему,

Когда и зачем, отчего, почему.

Вопросов так много, но вы второпях

Как носа, не видите цели в бегах.

Не буду виновен, коль грешен - раскаюсь.

Не нравиться мне, но с еблом скомороха

Не так уж и молод, понять все пытаюсь

Что есть хорошо, а что тут есть плохо.

Теперь назад, к той теме что затронул.

Ответ мой будет прост на ваш вопрос:

"Не важно как запомнят вас - стихи, икона,

Кому то памятник, а кем то именуют мост.

Не важно кем запомнят вас - поэтом или лучшим другом

Не важно кто - старушка, парень молодой

Не важно где - повсюду, в узком круге,

Но важно чтоб остался след, не только на земле ногой."

Да, много стараюсь,

Давил чересчур,

Но терпеть не хочу,

Мне самую малость:

Обнять. Да и только.

От слов нет и толка.

Не сон, а итог то.

"Накинуть веревку

Пора" - скажет кто то.

"Да пулю. И в лоб прям."

Но к сожалению путь стоицизма,

С нарнии призма,

Дурак или умен как вам угодно.