Еще больше примеров пришлю при личном общении, здесь показаны только отрывки из стихотворений.
А в себе разобраться, понять что к чему,
Когда и зачем, отчего, почему.
Вопросов так много, но вы второпях
Как носа, не видите цели в бегах.
Не буду виновен, коль грешен - раскаюсь.
Не нравиться мне, но с еблом скомороха
Не так уж и молод, понять все пытаюсь
Что есть хорошо, а что тут есть плохо.
Теперь назад, к той теме что затронул.
Ответ мой будет прост на ваш вопрос:
"Не важно как запомнят вас - стихи, икона,
Кому то памятник, а кем то именуют мост.
Не важно кем запомнят вас - поэтом или лучшим другом
Не важно кто - старушка, парень молодой
Не важно где - повсюду, в узком круге,
Но важно чтоб остался след, не только на земле ногой."
Да, много стараюсь,
Давил чересчур,
Но терпеть не хочу,
Мне самую малость:
Обнять. Да и только.
От слов нет и толка.
Не сон, а итог то.
"Накинуть веревку
Пора" - скажет кто то.
"Да пулю. И в лоб прям."
Но к сожалению путь стоицизма,
С нарнии призма,
Дурак или умен как вам угодно.