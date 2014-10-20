2012 — по настоящее время
Инженер-конструктор
Проектирование специального технологического оборудования
Тяжелое машиностроение
Инженер-конструктор 2 категории
2009-2012
инженер-конструктор 2 категории КБ САПР
Обязанности:
Проектирование (3D) панелей кабин в пакете Pro/Engineer. Расчёт на безопасность кабины грузового автомобиля 6515, используя программу Ansys.
3D моделирование, проектирование лонжеронов рамы (z-образные гнутые, сварные) в САПР системе Pro/Engineer и Autocad
Написано рационализаторское предложение по оптимизации сборки лонжеронов, результатом чего явилось уменьшение брака на производстве.
2007-2009
инженер-конструктор КБ Механических трансмиссий
Обязанности: Разработка в Autocad и внедрение конструкторской документации трансмиссий автомобилей.
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