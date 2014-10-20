Инженер-конструктор, 3D моделер

2012 — по настоящее время

Инженер-конструктор

Проектирование специального технологического оборудования

Тяжелое машиностроение

Инженер-конструктор 2 категории

2009-2012

инженер-конструктор 2 категории КБ САПР

Обязанности:

Проектирование (3D) панелей кабин в пакете Pro/Engineer. Расчёт на безопасность кабины грузового автомобиля 6515, используя программу Ansys.

3D моделирование, проектирование лонжеронов рамы (z-образные гнутые, сварные) в САПР системе Pro/Engineer и Autocad

Написано рационализаторское предложение по оптимизации сборки лонжеронов, результатом чего явилось уменьшение брака на производстве.

2007-2009

инженер-конструктор КБ Механических трансмиссий

Обязанности: Разработка в Autocad и внедрение конструкторской документации трансмиссий автомобилей.