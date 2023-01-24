НАС НЕ ЗАБАНИШЬ!

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Рандомизация и размножение текстов — это долгожданный

успех в СЕО и других видах интернет-продвижения

Статейная раскрутка. Хотите раскачать сайт статьями со ссылками?

Можно заказать 100 статей на одну тему у 100, 50 или 20 исполнителей: замучаетесь их контролировать и им платить.

Статьи можно купить на бирже: все равно дорого и хлопотно! Да и не наберется столько, сколько нужно.

Замучившись в поиске, вспотев и взбесившись, вы можете написать сами — а попробуйте! Вангую точно: так не получится.

Что же делать?

Хнык-хнык...

Спокойно!

Давайте рандомизируем и размножим! Это наилучший выход из положения.

Читайте дальше!

Доски объявлений. Размещать по одному объявлению — это абсолютно бесперспективное занятие: через пару часов оно опустится вниз, и уже никто, никогда его не увидит.

Печалька...

Другое дело — массовый постинг при помощи различных программ! Но для ботов (ZennoPoster, Av-Poster, AvitoBot и пр.) требуются шаблоны с рандомизированным текстом объявления).

Создаем шаблон, копируем в программу и таки наслаждаемся процессом.

Бизнес пошел, жизнь наладилась!

Это относится также и к социальным сетям, и к e-mail рассылкам.

Продолжаем!

Интернет-магазины. Допустим, Вы имеете интернет-магазин, торгующий автозапчастями с десятками, сотнями, а то и несколькими тысячами наименований. Каждому товару требуется уникальное описание, однако есть и общий контент, добавляемый к каждой позиции. Рандомизируем и размножаем текст, получаем десятки, сотни, нет — тысячи вариантов! На этот подвиг да по такой цене не способен ни один копирайтер...

Фотогалереи. Фотографии часто бывают почти одинаковыми. Но для них все равно требуются уникальные описания. Пишем текст, рандомизируем, размножаем, получаем желаемые результаты и радуемся жизни!

Чем помогу?

Напишу уникальный текст, выполню многоуровневую рандомизацию и размножу с расстановкой ключей, ссылок и HTML-разметкой.

Пригодится для:

-продвижения сайтов (статейный маркетинг: дорвеи-сателлиты-доноры и пр.);-массового постинга объявлений (Авито, ИРР, Юла, OLX и пр.);

-e-mail рассылок;

-всех видов прогонов;

-описаний категорий;

-спама и постинга в соцсетях;

-фотогалерей,

и других весьма благородных целей.

Рандомизация включает в себя не только банальный подбор синонимов. Весь цимус — в изменении

структуры текста. Это рерайт и перестановка, замена синонимами и рандомная выборка в произвольном

диапазоне:

слов;

фраз;

предложений;

абзацев;

маркированных и нумерованных списков,

а также дополнительный рерайт и изменение объема.

Варианты будут отличаться не только своей структурой, но и визуально.

Количество вариантов — 100, 1000, 20 000, 50 000, 100 000 — сколько потребуется!

Почти ДАРОМ Вы получите огромное количество схожих по смыслу, но уникальных с точки зрения ПС текстов.

На каждый потратите сущие копейки!

И сэкономите время и деньги без снижения качества контента.

Стоимость работы:

Простой подбор сининимов — 150 руб./1000 символов синонимизированного текста;

— 150 руб./1000 символов синонимизированного текста; Многоуровневая рандомизация — от 250 руб./1000 символов рандомизированного текста.

Размножение статьи объемом 1000 сим. до 1000 вариантов будет стоить 1000-1500 руб. Цена одного получится 1-1,5 руб. А если требуется 50 000 или (упаси Боже!) 1 000 000 текстов? Ни один из райтеров не способен написать такое количество вариантов одного и того же текста! А даже если и напишет, то сколько же он возьмет денег? Подсчитайте!

Расстановка анкоров со ссылками, HTML-разметка — отдельно по конкретному ТЗ.

Закажите рандомизацию статьи или объявления — и навсегда забудьте про хлопоты с десятками зачастую нерадивых исполнителей!

Примеры работ:

https://www.fl.ru/users/Mesiac/

Пишите!

Почта [email protected]

Стучитесь!

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