Резюме

Доброго времени суток. Благодарю за то, что посетили мой профиль.

Мои навыки:

Front-END:

- HTML

- CSS

- JS

Back-END:

- PHP

- JS

Дополнительно:

- C#

- Python

Библиотеки:

- React

- Bootstrap

- AngularJS

Имеется двухлетний опыт в создании ботов для ВКонтакте.

Также в список входят: Telegram, Discord боты.

Буду рад сотрудничеству.