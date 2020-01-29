Резюме
Доброго времени суток. Благодарю за то, что посетили мой профиль.
Мои навыки:
Front-END:
- HTML
- CSS
- JS
Back-END:
- PHP
- JS
Дополнительно:
- C#
- Python
Библиотеки:
- React
- Bootstrap
- AngularJS
Имеется двухлетний опыт в создании ботов для ВКонтакте.
Также в список входят: Telegram, Discord боты.
Буду рад сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Чат-бот для ВКонтакте96 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Илья отлично справился с поставленной задачей! Надеюсь на продолжение сотрудничества!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оперативно отвечает. Приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.