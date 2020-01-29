SubaruNatski

Илья Гасников SubaruNatski

 
23 годаРоссия/Киров
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Резюме

Доброго времени суток. Благодарю за то, что посетили мой профиль.

Мои навыки:

Front-END:

- HTML

- CSS

- JS

Back-END:

- PHP

- JS

Дополнительно:

- C#

- Python

Библиотеки:

- React

- Bootstrap

- AngularJS

Имеется двухлетний опыт в создании ботов для ВКонтакте.

Также в список входят: Telegram, Discord боты.

Буду рад сотрудничеству.

PHPJavascriptPythonHTMLCSSBootstrapReact.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
4 года назад
PHP Скрипт Синонимайзер
Илья отлично справился с поставленной задачей! Надеюсь на продолжение сотрудничества!!
Отличный заказчик. Оперативно отвечает. Приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
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