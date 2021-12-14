UX/UI дизайнер | Иллюстратор | Аниматор
Я работаю UX/UI дизайнером практически 3 года. Создавала дизайн как сайтов, так и мобильных приложений. Так же разрабатывала логотипы, инфографику, небольшие анимационные ролики для образовательных курсов.
К тому же создаю иллюстрации/обложки для книг.
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Портфолио
- Дизайн мобильного приложения для Сбербанка27 просмотров
- Дизайн интернет-магазина195 просмотров
- Сайт гостиницы "Десна"14 просмотров
- Логотип компании по производству паззлов21 просмотр
- Приветствие24 просмотра
- Баннеры для рекламы книг10 просмотров
- Баннеры - реклама мобильных приложений10 просмотров
- Портреты11 просмотров
- За учебой14 просмотров
- Обложки для книг (арт)22 просмотра
- Обложки для книг (коллажи)11 просмотров