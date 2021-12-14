UX/UI дизайнер | Иллюстратор | Аниматор

Я работаю UX/UI дизайнером практически 3 года. Создавала дизайн как сайтов, так и мобильных приложений. Так же разрабатывала логотипы, инфографику, небольшие анимационные ролики для образовательных курсов.

К тому же создаю иллюстрации/обложки для книг.