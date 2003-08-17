Художник, монтажер видео.

Закончил художественную школу с высоким баллом. Уже несколько лет занимаюсь рисованием цифровых артов. По многочисленным советам знакомых решил начать монетизировать своё умение. На довольно неплохом уровне владею монтажем видеороликов.