Художник, монтажер видео.
Закончил художественную школу с высоким баллом. Уже несколько лет занимаюсь рисованием цифровых артов. По многочисленным советам знакомых решил начать монетизировать своё умение. На довольно неплохом уровне владею монтажем видеороликов.
Портфолио
- Обложка для трека11 просмотров
- Значок для юридического канала9 просмотров
- Бэкграунды для проекта по "Бесконечному лету"15 просмотров
- Бэкграунды для проекта по "Бесконечному лету"15 просмотров
- Бэкграунды для проекта по "Бесконечному лету"13 просмотров
- Работы на заказ.11 просмотров
- Работы на заказ.11 просмотров
- Джевил12 просмотров
- Кристальный сыр63 просмотра
- Рождества не будет14 просмотров
- Работы на заказ.73 просмотра