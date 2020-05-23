Готов сверстать быстро и точно по макету. Обращайтесь! Готов сотрудничать.
Род занятий:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3, SASS, Flexbox, БЭМ).
- Верстка: Адаптивная, отзывчивая, резиновая.
- Верстаю с любых макетов ( Figma, Zeplin, Adobe XD, PSD, Sketch, Avocode ).
Вертска: Адаптивная, резиновая,отзывчивая.
Связь:
- Mail - [email protected]
- Telegram - Sudakov_Artyom
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Портфолио
- Лендинг сайта HOSTING (Адаптивная)65 просмотров
- Целевая страница/Лендинг сайта Pizza (Адаптивная)116 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Opencart
Отличный исполнитель. Отличная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!