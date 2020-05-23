Sudakoff

Артём Sudakoff

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Готов сверстать быстро и точно по макету. Обращайтесь! Готов сотрудничать.

Род занятий: 

- HTML (HTML5), CSS (CSS3, SASS, Flexbox, БЭМ).

- Верстка: Адаптивная, отзывчивая, резиновая.

- Верстаю с любых макетов ( Figma, Zeplin, Adobe XDPSD, Sketch, Avocode ).

Вертска: Адаптивная, резиновая,отзывчивая. 

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Отзывы заказчиков

7xz7
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Opencart 2.3 Верстка шапки
Opencart
Отличный исполнитель. Отличная работа. Спасибо!
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв