Sum_

Алексей Sum_

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

--- Web-программирование ----

- используемые языки: php,sql,java,html,css, flash

- создание сайтов на cms WordPress, Joomla 1.5 и 1.6

- написание web-приложений

--- Программирование ---

- языки: C++, Pascal, VB

- среды программирования: Borland C++ Builder, Borland Delphi

- проектирование и создание баз данных : FoxPro, MS SQL, MS Access

- опыт программирования на DirectX

--- Администрирование ---

- Администрирование, прокладка и проектирование локальных сетей, настройка активного сетевого оборудования

- Администрирование серверов на ОС семейства Windows, Linux

- Администрирование прокси-серверов UserGate, Kerio, Untangle, pfSense

- Администрирование серверов видеонаблюдения Фобос

- Администрирование серверов резервного копирования Veritas

- Техподдержка пользователей

Отзывы заказчиков

kuznecmarket
Кузнецов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)
$30
10 баллов
14 лет назад
Сайт на джумле
Joomla
Было бы можно поставить двадцать баллов - поставил бы, не задумываясь. спасибо за отличную работу и понимание!
Хороший отзыв о моей работе написал, но не заплатил за выполненную и принятую работу. Не советую работать с этим заказчиком. Если что и получите, то не в этой жизни.
Ответный отзыв
Robin83
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$9
10 баллов
14 лет назад
Сделать поправки на джумле
Joomla
Сделал быстро и качественно, я доволен. Спасибо!
Претензий нет. Все в срок.
Ответный отзыв
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Требуется особенная верстка меню для сайта joomla
Joomla
Работа сделана хорошо, выполнил все требования ТЗ. Даже сделал дополнительные пожелания, возникшие по ходу работы. Результатом довольны.
Претензий нет. Все в срок. ТЗ адекватное
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