--- Web-программирование ----
- используемые языки: php,sql,java,html,css, flash
- создание сайтов на cms WordPress, Joomla 1.5 и 1.6
- написание web-приложений
--- Программирование ---
- языки: C++, Pascal, VB
- среды программирования: Borland C++ Builder, Borland Delphi
- проектирование и создание баз данных : FoxPro, MS SQL, MS Access
- опыт программирования на DirectX
--- Администрирование ---
- Администрирование, прокладка и проектирование локальных сетей, настройка активного сетевого оборудования
- Администрирование серверов на ОС семейства Windows, Linux
- Администрирование прокси-серверов UserGate, Kerio, Untangle, pfSense
- Администрирование серверов видеонаблюдения Фобос
- Администрирование серверов резервного копирования Veritas
- Техподдержка пользователей