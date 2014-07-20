Надо переделать 35 описаний, каждое 500-800 знаков без пробелов. Итого получается около 25 000 зн. Оплата: 600руб = 24р. за тысячу знаков. Описания простые, тематика - аренда. Срок: 2-3 дня.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Разработка маркетинговых стратегий
Улучшение качества контента сайта
Приток посетителей на сайт
Улучшение показателей в поисковой выдаче
Надо переделать 35 описаний, каждое 500-800 знаков без пробелов. Итого получается около 25 000 зн. Оплата: 600руб = 24р. за тысячу знаков. Описания простые, тематика - аренда. Срок: 2-3 дня.