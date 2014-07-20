Summ_tea

Оксана Summ_tea

 
39 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Разработка маркетинговых стратегий

Улучшение качества контента сайта

Приток посетителей на сайт

Улучшение показателей в поисковой выдаче

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт 35 описаний

    Надо переделать 35 описаний, каждое 500-800 знаков без пробелов. Итого получается около 25 000 зн. Оплата: 600руб = 24р. за тысячу знаков. Описания простые, тематика - аренда. Срок: 2-3 дня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
startmaster333
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Рерайт 35 описаний
Оксана - прекрасный заказчик! Она не только чётко ставит задачи и своевременно оплачивает работу, но и является очень приятным в общении человеком. Я очень довольна нашим сотрудничеством. Спасибо за интересный проект!
Внимательный, ответственный исполнитель. Делает качественно, всегда всё сдается в срок! Всегда на связи, никуда не пропадает, что важно! Я очень довольна сотрудничеством.
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