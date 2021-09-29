Энергичный и молодой иллюстратор!

Здравствуйте!

Меня зовут Анастасия и я являюсь иллюстратором и дизайнером.

Отрисовать персонажей, оформить красивую иллюстрацию в книгу или пост в соц.сети? Может быть сделать стикеры или просто выполнить ваш портрет? Я с радостью исполню работу!

Работаю как и в растре, так и векторе. Владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Со мной легко работать - мы найдем общий язык, особенно, если уже составлено техническое задание.

Рада сотрудничать с вами!