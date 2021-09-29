Анастасия Sun_flower2002Sun_flower2002
21 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Энергичный и молодой иллюстратор!
Здравствуйте!
Меня зовут Анастасия и я являюсь иллюстратором и дизайнером.
Отрисовать персонажей, оформить красивую иллюстрацию в книгу или пост в соц.сети? Может быть сделать стикеры или просто выполнить ваш портрет? Я с радостью исполню работу!
Работаю как и в растре, так и векторе. Владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Со мной легко работать - мы найдем общий язык, особенно, если уже составлено техническое задание.
Рада сотрудничать с вами!
Мое портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1KQqo_t3nes8O4NVGA8zJ7C_dSsxPW09N?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Специалист растровой и векторной графики42 просмотра