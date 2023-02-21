Super_Pack

Разносторонний и опытный работник
Уже не впервые работаю фрилансером
Владею свободно украинским, русским, немецким и английским языками
Совершенствую свои знания на постоянной основе.
Имею огромный опыт в наборе, переводе, редакции различных текстов!
Я также имею опыт работы в области копирайта и рерайтинга.
Я способен создавать уникальные и информативные тексты, которые привлекают внимание и удовлетворяют потребности клиентов.
Я могу создавать тексты на различные темы, включая образование, технологии, здоровье и многие другие.
Все работы выполняю в кратчайшие сроки за приятную цену, все работы делаю на результат.
Буду рада сотрудничеству с вами!