!!! Все правки делаю бесплатно!!!

Гарантия выполнения

Процесс работы:

- Оценка предоставленного материала

- Выполнение работы в оговоренный срок

- Тестирование и проверка сделанного

- Оплата

- Передача материала

Свяжитесь со мной в любое время:

- Телеграм: idk13

- Email: [email protected]

Способы оплаты:

- Сбербанк

- Qiwi

И любым другим удобным для вас способом

Верстка сайтов:

-

HTML5

- .css3{}

- console.log("JavaScript");

- gulp

- scss

- адаптивная верстка

- FlexBox

- БЭМ

Образование:

Учусь на втором курсе университета по направлению "Прикладная информатика".

Мои сертификаты:

https://th0ughtpolice.github.io/Portfolio/myPort/index.html

Много обучался и практиковался и теперь готов предоставить свои услуги на фрилансе.