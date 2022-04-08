Альберт Шавалиев SuperverstalaSuperverstala
21 годРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
!!! Все правки делаю бесплатно!!!
Гарантия выполнения
Процесс работы:
- Оценка предоставленного материала
- Выполнение работы в оговоренный срок
- Тестирование и проверка сделанного
- Оплата
- Передача материала
Свяжитесь со мной в любое время:
- Телеграм: idk13
- Email: [email protected]
Способы оплаты:
- Сбербанк
- Qiwi
И любым другим удобным для вас способом
Верстка сайтов:
-HTML5
- .css3{}
- console.log("JavaScript");
- gulp
- scss
- адаптивная верстка
- FlexBox
- БЭМ
Образование:
Учусь на втором курсе университета по направлению "Прикладная информатика".
Мои сертификаты:
https://th0ughtpolice.github.io/Portfolio/myPort/index.html
Много обучался и практиковался и теперь готов предоставить свои услуги на фрилансе.
Действие аккаунта приостановлено!
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