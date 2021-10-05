Только качественно и в срок - разработка узнаваемых и запоминающихся логотипов и полиграфической продукции с уникальным дизайном

Обо мне

Меня зовут Яна. Я живу в Украине, в прекрасном городе Киев. На данный момент являюсь студенткой факультета журналистики одного из лучших университетов и имею внушительный опыт в разработке полиграфической продукции и логотипов. Моя цель - предоставлять лучшую услугу на рынке, именно поэтому я берусь только за интересные мне проекты и довожу все до логического завершения.

Работая со мной, вы экономите

Деньги. Работаю без предоплаты. Цена зависит от сложности.

Работаю без предоплаты. Цена зависит от сложности. Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Вношу правки до полного утверждения. Каждый этап работы (наброски вариантов, отрисовка в программе, внесение правок) согласовывается с заказчиком.

Время. На разработку логотипов, визиток, буклетов уходит примерно от 1 до 3-х дней (это зависит от сложности работы и количества правок).

В течении недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Готова сразу же приступить к работе

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроков

Не беру предоплату

Всегда на связи