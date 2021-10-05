Только качественно и в срок - разработка узнаваемых и запоминающихся логотипов и полиграфической продукции с уникальным дизайном
Обо мне
Меня зовут Яна. Я живу в Украине, в прекрасном городе Киев. На данный момент являюсь студенткой факультета журналистики одного из лучших университетов и имею внушительный опыт в разработке полиграфической продукции и логотипов. Моя цель - предоставлять лучшую услугу на рынке, именно поэтому я берусь только за интересные мне проекты и довожу все до логического завершения.
Работая со мной, вы экономите
- Деньги. Работаю без предоплаты. Цена зависит от сложности.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Вношу правки до полного утверждения. Каждый этап работы (наброски вариантов, отрисовка в программе, внесение правок) согласовывается с заказчиком.
- Время. На разработку логотипов, визиток, буклетов уходит примерно от 1 до 3-х дней (это зависит от сложности работы и количества правок).
Мне важно, чтобы клиент остался доволен!
- Готова сразу же приступить к работе
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Не беру предоплату
- Всегда на связи
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @yanineha
- Viber, WatsApp: +380633293972 (в режиме чата)
- Лого - 20-35 у.е.
- Визитка - 30-35 у.е.
- Буклет - 30-35 у.е.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Яна молодой, но очень талантливый дизайнер. Работает быстро, очень креативно, предлагает много вариантов. Работой доволен. Яне успехов!
Ответный отзыв
Владимир отличный заказчик! Оперативно ввел в курс дела, предоставил всю информацию. Было приятно работать.
$70
2 балла
4 года назад
Работу до конца не довела !( Не дождалась правок и оставила мне негативный отзыв.
Ответный отзыв
Очень жаль, что на этот проект я потратила целую неделю и в итоге осталась не с чем. Это были адские 7 дней правок, игнора, невнятных комментариев и правок от заказчика (Иван же оказался посредником). Ответ на мои сообщения приходил в лучшем случае через пол дня, комментарии от заказчика (с которым общался Иван) я должна была постоянно выпрашивать. Но от них, к сожалению, пользы было мало…сначала клиент хотел одного, потом совсем другого и этот замкнутый круг мог продолжаться ещё долго, пока в какой-то момент Иван просто перестал отвечать на мои сообщения. Я в очередной раз скинула переделанную работу и комментариев до сих пор не услышала. Тут я и поняла, что сотрудничать со мной дальше никто не собирается…время и силы потрачены - оплаты нет. Было очень обидно и неприятно, но я поняла, что вряд ли уже смогу чего-либо добиться. Я сконцентрировалась на новых проектах и тут сегодня мне приходит уведомление про оставленный положительный отзыв. Напоминаю: сделка не состоялась, оплаты не было, а сервис естественно требует от меня процент с заработанной суммы. Получается я ещё и в убытке оказалась. Иван, спасибо большое Вам за приобретённый БЕСЦЕННЫЙ опыт, впредь я буду куда внимательнее выбирать клиентов для сотрудничества. Всего доброго!
$10
10 баллов
4 года назад
Было приятно работать с Яной. Человек любит свою работу и подходит к работе на все 100%, было предложено масса различных вариантов и все были хороши, но один прям запал в душу, логотип вышел очень красивым и креативным, надеюсь на дальнейшей сотрудничество с Яной. Советую всем!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с данным заказчиком! Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!