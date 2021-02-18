Suryo

Курбала Suryo

 
23 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удобные сайты по низкой цене!!!

   Здравствуйте, я обычный студент ІТ вуза. Занимаюсь созданием сайтов используя - html, css, WordPress

   Специально для вас гарантировано сделаю сайт Вашей мечты по доступной цене. Учту все желания и сделаю сайт максимально быстро, к работе приступаю мгновенно

    У Вас есть возможность оставить первый отзыв об моем выполнении так как я только приступил к работе на этой платформе. До этого занимался учёбой, накоплением знаний и практикой на своих личных сайтах. По желанию могу предоставить их как пример моих работ.

Данные для связи:

Telegram -    @SuryoSite

Почта -          [email protected]

Телефон -     +380685644148

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