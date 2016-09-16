Susanklatten

Портфолио
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Опыт работы
Анестезиолог-реаниматолог
авг 2015 - настоящее время (1 год 1 мес)
Сумская областная детская клиническая больница
Врач-интерн детский анестезиолог в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.
Контент менеджер
фев 2016 - май 2016 (4 мес)
Образование
Харьковский национальный медицинский университет (Харьков)
Год окончания 2015
Педиатрический
Владение языками
Английский - средний
Немецкий - ниже среднего
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