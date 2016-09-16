Susanklatten

Яна Susanklatten

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Портфолио

Качественный рерайтинг и копирайтинг на медицинскую и другие тематики. Отличное владение MS Word, MS Excel. Длительный успешный опыт работы на биржах advego и freelancerhunt. 

Опыт работы

Анестезиолог-реаниматолог

авг 2015 - настоящее время (1 год 1 мес)

Сумская областная детская клиническая больница

Врач-интерн детский анестезиолог в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

Контент менеджер

фев 2016 - май 2016 (4 мес)

jmedic.ru 

Образование

Харьковский национальный медицинский университет (Харьков)

Год окончания 2015 

Педиатрический 

Владение языками

Английский - средний 

Немецкий - ниже среднего 

Портфолио с сайта advego.ru: advego.ru/profile/susanklattenРедактировать