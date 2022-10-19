3D моделирование, визуализация объектов
Работаю в разнообразных стилях и направлениях. Создам элементы окружения, детали, мелкие бытовые вещи, персонажи.
Занимаюсь Скульптом/Моделингом, ретопологией, UV-развертками, текстурированием.
Работаю в Maya, Marmoset, UVLayout, ZBrush, Substance, Photoshop, AfterEffects.
Ссылка на мое портфолио:https://www.artstation.com/svetababicheva
Портфолио
- Dron11 просмотров
- Beach15 просмотров
- Perry the Platypus24 просмотра
- Lark12 просмотров
- Freddy Krueger11 просмотров
- Scarecrow12 просмотров
- Sin City13 просмотров
- Shaggy12 просмотров
- Scooby Doo9 просмотров