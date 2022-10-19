Sveta_Babicheva

Светлана Бабичева Sveta_Babicheva

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
3D моделирование, визуализация объектов

Работаю в разнообразных стилях и направлениях. Создам элементы окружения, детали, мелкие бытовые вещи, персонажи.

Занимаюсь Скульптом/Моделингом, ретопологией, UV-развертками, текстурированием.

Работаю в Maya, Marmoset, UVLayout, ZBrush, Substance, Photoshop, AfterEffects.

Ссылка на мое портфолио:https://www.artstation.com/svetababicheva

Портфолио