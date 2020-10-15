Svetabogomolova

Создание сайтов, приложений, SMM-SEO-продвижение

Добрый день! Меня зовут Светлана, я являюсь директором веб-студии PRICE-NT. Мы считаем, что каждому «продукту» нужна визитка, а в данном случае это сайт.

Мы экспертно решаем задачи в таких нишах, как:

-разработка сайтов любой сложности с индивидуальным дизайном, наполнением, на русском/английском языках

- SEO и SMM-продвижение сайтов

- редизайн и доработка имеющего сайта

- разработка мобильных приложений на Android и iOS

И ряд других услуг. Мы работаем официально с 2014 года, за это время у нас сотни довольных клиентов, с которыми работаем до сих пор, «PRICE-NT» аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, мы находим подход к каждому клиенту, помогаем воплотить Ваши идеи или предлагаем свои.