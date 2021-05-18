Из трех вещей: быстро, хорошо и дешево вы можете выбрать любые две.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Получила художественное образование, окончила компьютерные курсы в городе Харькове
ОПЫТ:
С 2010 года активно работаю в дизайне, есть постоянные клиенты, а также всегда рада новым интересным проектам.
Владею пакетом программ Adobe, CorelDraw
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ:
логотипы, элементы фирменной айдентики, брендбук
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:
от визитки до сайта
УПАКОВКА:
этикетки, пакеты, сашеты и др...
ВЁРСТКА:
журналы, буклеты, каталоги (пример верстки и дизайна журнала с нуля http://issuu.com/svetaliki/docs)
КОПИРАЙТ:
пишу посты, статьи, стихи и рассказы, редактирую текст, генерирую слоганы
МЕЧТАЮ: написать и оформить детскую книгу
КОНТАКТЫ:
пишите мне на почту [email protected]
вайбер, ватсап, телеграм +38 (099) 7811265
Портфолио
- Логотип для дома престарелых95 просмотров
- Логотип, варианты дизайна и нейминга74 просмотра
- Дизайн и верстка глянцевого журнала65 просмотров
- Дизайн футболки для Барбершопа74 просмотра
- Веб баннеры для соцсетей42 просмотра
- Лого Барбер Скул и Барбер Фест48 просмотров
- Лого разработка и визуализация44 просмотра
- Лого для салона красоты43 просмотра
- Журнал при агентсве моделинга и фотостудии56 просмотров
- Логотипчик52 просмотра
- Логотип для общественной организации73 просмотра
- Визитка МНК73 просмотра
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1129
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1494
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1675
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 10 дней
#2112
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#4753