Из трех вещей: быстро, хорошо и дешево вы можете выбрать любые две.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Получила художественное образование, окончила компьютерные курсы в городе Харькове

ОПЫТ:

С 2010 года активно работаю в дизайне, есть постоянные клиенты, а также всегда рада новым интересным проектам.

Владею пакетом программ Adobe, CorelDraw

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ:

логотипы, элементы фирменной айдентики, брендбук

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:

от визитки до сайта

УПАКОВКА:

этикетки, пакеты, сашеты и др...

ВЁРСТКА:

журналы, буклеты, каталоги (пример верстки и дизайна журнала с нуля http://issuu.com/svetaliki/docs)

КОПИРАЙТ:

пишу посты, статьи, стихи и рассказы, редактирую текст, генерирую слоганы

МЕЧТАЮ: написать и оформить детскую книгу

КОНТАКТЫ:

пишите мне на почту [email protected]

вайбер, ватсап, телеграм +38 (099) 7811265