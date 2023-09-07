Светлана SvetlanaAnisenkoSvetlanaAnisenko
32 годаБеларусь/Слуцк
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Дизайн сайтов любой сложности качественно и в срок
Привет
Меня зовут Светлана, и я веб-дизайнер.
Люблю то, что делаю, и вкладываю душу в каждый проект.
Моя специализация — дизайн:
сайтов, в т.ч.:
лендингов,
интернет-магазинов,
сайтов-визиток,
таплинков,
мобильных приложений,
интерфейсов ПО.
Я не только подберу подходящий стиль вашего сайта, но и учту удобство для пользователя.
Глубоко убеждена, что сайт, на котором хочется остаться, должен быть не просто красивой картинкой.
Он должен быть понятным и давать посетителю ответы на вопросы, с которыми он пришёл на сайт.
Также я могу помочь с:
дизайном баннеров, визиток, карточек товара;
редактированием и обработкой фотографий.
Мой основной инструмент для работы — figma.
Также владею photoshop.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Дизайн сайта компании по строительству модульных домовнет просмотров
- Дизайн сайта выставки фотографийнет просмотров
- Главный экран онлайн-школы8 просмотров
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- Дизайн интернет-магазина8 просмотров
- Дизайн страницы товара10 просмотров