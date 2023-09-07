SvetlanaAnisenko

Светлана SvetlanaAnisenko

 
32 годаБеларусь/Слуцк
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Дизайн сайтов любой сложности качественно и в срок

Привет

Меня зовут Светлана, и я веб-дизайнер.

Люблю то, что делаю, и вкладываю душу в каждый проект.

Моя специализация — дизайн:

  • сайтов, в т.ч.:

    • лендингов,

    • интернет-магазинов,

    • сайтов-визиток,

    • таплинков,

  • мобильных приложений,

  • интерфейсов ПО.

Я не только подберу подходящий стиль вашего сайта, но и учту удобство для пользователя.

Глубоко убеждена, что сайт, на котором хочется остаться, должен быть не просто красивой картинкой.

Он должен быть понятным и давать посетителю ответы на вопросы, с которыми он пришёл на сайт.

Также я могу помочь с:

  • дизайном баннеров, визиток, карточек товара;

  • редактированием и обработкой фотографий.

Мой основной инструмент для работы — figma.

Также владею photoshop.

Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
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