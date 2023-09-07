Дизайн сайтов любой сложности качественно и в срок

Привет

Меня зовут Светлана, и я веб-дизайнер.

Люблю то, что делаю, и вкладываю душу в каждый проект.

Моя специализация — дизайн:



сайтов, в т.ч.: лендингов, интернет-магазинов, сайтов-визиток, таплинков,



мобильных приложений,



интерфейсов ПО.

Я не только подберу подходящий стиль вашего сайта, но и учту удобство для пользователя.

Глубоко убеждена, что сайт, на котором хочется остаться, должен быть не просто красивой картинкой.

Он должен быть понятным и давать посетителю ответы на вопросы, с которыми он пришёл на сайт.

Также я могу помочь с:

дизайном баннеров, визиток, карточек товара;

редактированием и обработкой фотографий.

Мой основной инструмент для работы — figma.

Также владею photoshop.