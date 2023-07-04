UI/UX Designer. Graphic design. Web/mobile design В дизайне больше года, могу создать сайт/ленд, провести аудит сущетвующего сайта - сделать редизайн, проанализировать конкурентов. Создам креативные баннеры для вашего бизнеса. Практикую разработку мобильных приложений. Работаю в Figma, Photoshop.

Я против войны в Украине !