UI/UX Designer. Graphic design. Web/mobile design
В дизайне больше года, могу создать сайт/ленд, провести аудит сущетвующего сайта - сделать редизайн, проанализировать конкурентов.
Создам креативные баннеры для вашего бизнеса.
Практикую разработку мобильных приложений.
Работаю в Figma, Photoshop.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Баннернет просмотров
- Таксинет просмотров
- Закрытый клубнет просмотров
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- Редизайн сайтанет просмотров
- Интернет магазин1 просмотр
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