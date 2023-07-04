SvetlanaLiaukun

Светлана Левкун SvetlanaLiaukun

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UI/UX Designer. Graphic design. Web/mobile design

В дизайне больше года, могу создать сайт/ленд, провести аудит сущетвующего сайта - сделать редизайн, проанализировать конкурентов.

Создам креативные баннеры для вашего бизнеса.

Практикую разработку мобильных приложений.

Работаю в Figma, Photoshop.

Портфолио