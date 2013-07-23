3D и 2D дизайн: ювелирам и не только, равнение на качество мировых брендов

Стаж работы в сфере дизайна и моделирования - 2 года.

Основные направления деятельности:

- 3D-моделирование, в т.ч. ювелирных изделий (для печати на 3d-принтере из воска, пластика, гипса, а также для фрезеровки на станках ЧПУ);

- дизайн всех видов печатной продукции и обработка фотографий;

- визуализация интерьеров и предметов мебели;

- живопись и рисунок.

Работаю в следующих программах: 3ds Max, Photoshop, CorelDraw, Magics, Modelworks.

Тесно сотрудничаю с киевской компанией "Fialora" (элитные ювелирные изделия). Примеры реализованных вместе работ можно посмотреть на сайте: www.fialora.com.ua

Принципы работы, по которым я создаю дизайн:

- наличие концепции для любого дизайн-продукта;

- уникальность для каждого проекта;

- минимализм и локаничность;

Более подробную информацию по расценкам и условиям работы, пожалуйста, смотрите у меня на сайте в разделе Prices: http://www.svetlanalynne.com/