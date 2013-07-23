Светлана Рыкунова SvetlanaLynneSvetlanaLynne
Стаж работы в сфере дизайна и моделирования - 2 года.
Основные направления деятельности:
- 3D-моделирование, в т.ч. ювелирных изделий (для печати на 3d-принтере из воска, пластика, гипса, а также для фрезеровки на станках ЧПУ);
- дизайн всех видов печатной продукции и обработка фотографий;
- визуализация интерьеров и предметов мебели;
- живопись и рисунок.
Работаю в следующих программах: 3ds Max, Photoshop, CorelDraw, Magics, Modelworks.
Тесно сотрудничаю с киевской компанией "Fialora" (элитные ювелирные изделия). Примеры реализованных вместе работ можно посмотреть на сайте: www.fialora.com.ua
Принципы работы, по которым я создаю дизайн:
- наличие концепции для любого дизайн-продукта;
- уникальность для каждого проекта;
- минимализм и локаничность;
Более подробную информацию по расценкам и условиям работы, пожалуйста, смотрите у меня на сайте в разделе Prices: http://www.svetlanalynne.com/
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