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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Ответный отзыв
С данными заказчиком было работать легко: постановка задачи, ответы на вопросы - все отлично. Буду рада работать с ним и дальше, если будет такая возможность.