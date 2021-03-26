SvetlanaSS85

Светлана Сухушина SvetlanaSS85

 
38 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Сделать адаптивныи дизаин для мобильриков и планшетов
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
С данными заказчиком было работать легко: постановка задачи, ответы на вопросы - все отлично. Буду рада работать с ним и дальше, если будет такая возможность.
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