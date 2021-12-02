SvetlanaZe

Я начинающий веб-дизайнер, разрабатываю удобные, практичные и самое главное продающие сайты.
Слежу за новыми трендами в сфере веб-дизайна, и найду функциональное применение к любому проекту за который возьмусь.
Для меня главное в работе:
— честность;
— конкретика;
— ответственность;
Что я умею делать:
➖афишу, плакаты
➖логотип
➖флаеры
➖приглашения
➖историю Instagram
➖открытка
➖визитная карточка
➖меню
➖чек-листы
➖календарь
➖стилизация профиля инстаграм
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustartor, Figma
Если хотите получить качественный дизайн обязательно обращайтесь!
К делу отношусь серьёзно, работу сделаю быстро. Работа будет выполнена качественно и в срок.
✅ГАРАНТИРУЮ: достойную работу, вовремя выполненный заказ и приятное общение)
По всем вопросам пишите в лс))✉️
Буду рада нашему сотрудничеству