SvetlanaZe

Помогу вам реализовать Ваши идеи

Я начинающий веб-дизайнер, разрабатываю удобные, практичные и самое главное продающие сайты.

Слежу за новыми трендами в сфере веб-дизайна, и найду функциональное применение к любому проекту за который возьмусь.

Для меня главное в работе:

— честность;

— конкретика;

— ответственность;

Что я умею делать:

➖афишу, плакаты

➖логотип

➖флаеры

➖приглашения

➖историю Instagram

➖открытка

➖визитная карточка

➖меню

➖чек-листы

➖календарь

➖стилизация профиля инстаграм

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustartor, Figma

Если хотите получить качественный дизайн обязательно обращайтесь!

К делу отношусь серьёзно, работу сделаю быстро. Работа будет выполнена качественно и в срок.

✅ГАРАНТИРУЮ: достойную работу, вовремя выполненный заказ и приятное общение)

По всем вопросам пишите в лс))✉️

Буду рада нашему сотрудничеству

https://ats2m.weblium.site