Svetlana_kz

Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Сделаю аудит сайта. Проанализирую ваше предложение на сайте и сравню его с предложениями ваших конкурентов. Дам рекомендации по улучшению предложения, чтобы реклама сработала лучше.

За аудит я попрошу только отзыв о моей работе!

Для начала мы проведем тестовую настройку рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять, сколько будет стоить заказ с сайта. Мне нужно 3 дня на настройку этой рекламы. Дальше мы запустим рекламу, и после открутки рекламы увидим сколько будет стоить 1 заказ. Вы сможете посчитать, насколько вам выгодна эта реклама, и готовы ли Вы дальше в нее вкладываться.

Со мной можно связаться:

через Viber, WhatsApp (+79135441773),

в скайпе (live:cvetik0709)почта: [email protected]