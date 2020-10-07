Psychologist, Recruiter, HR specialist - freelance Kharkiv, Ukrain
Добрый день!
Я специалист с более чем 8-ми летним опытом работы в психологии. Не так
давно я открыла в себе страсть к рекрутингу и полюбила эту работу всей
душой, я бы очень хотела расти и развиваться в этой области.
У меня есть опыт работы на фрилансе и я знаю, как организовать свою
деятельность, чтобы она была максимально продуктивная и результативная в
домашних условиях. Также есть опыт работы в условиях многозадачности.
Имею средний уровень английского.
Я думаю, что кадровое обеспечение является одной из основных составляющих развития любой
компании. Я буду рада помочь вам в этом направлении.
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Подбор персонала (HR)
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$12/час
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