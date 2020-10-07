Psychologist, Recruiter, HR specialist - freelance Kharkiv, Ukrain

Добрый день!

Я специалист с более чем 8-ми летним опытом работы в психологии. Не так

давно я открыла в себе страсть к рекрутингу и полюбила эту работу всей

душой, я бы очень хотела расти и развиваться в этой области.

У меня есть опыт работы на фрилансе и я знаю, как организовать свою

деятельность, чтобы она была максимально продуктивная и результативная в

домашних условиях. Также есть опыт работы в условиях многозадачности.

Имею средний уровень английского.

Я думаю, что кадровое обеспечение является одной из основных составляющих развития любой

компании. Я буду рада помочь вам в этом направлении.