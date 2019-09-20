SvetylaDanilova

Светлана SvetylaDanilova

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Визуализация интерьеров и экстерьеров

3d Визуализатор.

Окончила средне-специальное образование: специальность "Архитектор" Незаконченное высшее профессиональное образование в Иркутском Национальном Исследовательском Техническом Университете: специалист "Архитектор"

Опыт работы: более 1 года.

Начинающий дизайнер .Владею такими программами как: Archicad, 3dsMAX, Corona renderer, CorelDraw.

Предоставляемые услуги: Планировочные решения, подбор материалов, визуализация, чертежи, спецификации, развертки.

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Отзывы заказчиков

kabucha02
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Эскиз перепланировки
Коммуникация, Внимательность к деталям, Качество выполнения. Рекомендую.
Рада была сотрудничать.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$1/час
нет рейтинга