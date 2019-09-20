Визуализация интерьеров и экстерьеров
3d Визуализатор.
Окончила средне-специальное образование: специальность "Архитектор" Незаконченное высшее профессиональное образование в Иркутском Национальном Исследовательском Техническом Университете: специалист "Архитектор"
Опыт работы: более 1 года.
Начинающий дизайнер .Владею такими программами как: Archicad, 3dsMAX, Corona renderer, CorelDraw.
Предоставляемые услуги: Планировочные решения, подбор материалов, визуализация, чертежи, спецификации, развертки.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Коммуникация, Внимательность к деталям, Качество выполнения. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рада была сотрудничать.
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$1/час
нет рейтинга