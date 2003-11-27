Дизайн Персонажей|Фэнтези|Локации

Преимущества сотрудничества со мной

- 5️⃣ лет опыта рисования в векторной графике

- 里Могу придумать персонажа за Вас с нуля里

- 彩Рисую в ArtFlow и Photoshop彩

- Более 3️⃣0️⃣ работ в портфолио

Связаться со мной можно тут

Telegram: (+38)098-604-4914

Instagram:

https://instagram.com/emets_sviatoslav?utm_medium=copy_link

Viber: 050-659-4149

Gmail: [email protected] Прайс-лист:

Персонаж Lite (простой мультяшный стиль, без фона) - 349 грн

Medium (средняя детализация на уровне аниме, без фона) - 569 грн

High (высокая детализация + фон для персонажа с оформлением) - 789 грн

Время выполнения: Около 3-4 дней. Зависит от сложности