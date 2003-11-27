Святослав Емец Sviatoslav_EmetsSviatoslav_Emets
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн Персонажей|Фэнтези|Локации
Преимущества сотрудничества со мной
- 5️⃣ лет опыта рисования в векторной графике
- 里Могу придумать персонажа за Вас с нуля里
- 彩Рисую в ArtFlow и Photoshop彩
- Более 3️⃣0️⃣ работ в портфолио
Связаться со мной можно тут
Telegram: (+38)098-604-4914
Instagram:
https://instagram.com/emets_sviatoslav?utm_medium=copy_link
Viber: 050-659-4149
Gmail: [email protected] Прайс-лист:
Персонаж Lite (простой мультяшный стиль, без фона) - 349 грн
Medium (средняя детализация на уровне аниме, без фона) - 569 грн
High (высокая детализация + фон для персонажа с оформлением) - 789 грн
Время выполнения: Около 3-4 дней. Зависит от сложности
Портфолио
- Египетские Боги53 просмотра