SvyatSer

Святослав SvyatSer

 
43 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Тестирование сайтов, ПО и мобильных приложений.

Имею опыт профессионального функционального тестирования сайтов и приложений.

Готов для вашего приложения провести:

1. анализ документации;

2. создание чек-листов;

3. создание тест-кейсов;

4. функциональное тестирование;

5. создание отчета об ошибках;

Работаю с программами тестирования API (Postman) и Charles.

Для начала продавцу необходимо:

Для качественной работы требуется задание, документация по работе сайта и пожелания по тестированию.

Мобильные приложения
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#168
Тестирование ПО
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#278
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#470
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1345