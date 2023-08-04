Тестирование сайтов, ПО и мобильных приложений.
Имею опыт профессионального функционального тестирования сайтов и приложений.
Готов для вашего приложения провести:
1. анализ документации;
2. создание чек-листов;
3. создание тест-кейсов;
4. функциональное тестирование;
5. создание отчета об ошибках;
Работаю с программами тестирования API (Postman) и Charles.
Для начала продавцу необходимо:
Для качественной работы требуется задание, документация по работе сайта и пожелания по тестированию.
Мобильные приложения
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$10/час
от $10от 1 дня
#168
Тестирование ПО
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$15/час
от $15от 1 дня
#278
Тестирование сайтов
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$10/час
от $10от 1 дня
#470
Видеомонтаж
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$10/час
от $10от 1 дня
#1345