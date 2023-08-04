Тестирование сайтов, ПО и мобильных приложений.

Имею опыт профессионального функционального тестирования сайтов и приложений.

Готов для вашего приложения провести:

1. анализ документации;

2. создание чек-листов;

3. создание тест-кейсов;

4. функциональное тестирование;

5. создание отчета об ошибках;

Работаю с программами тестирования API (Postman) и Charles.

Для начала продавцу необходимо:

Для качественной работы требуется задание, документация по работе сайта и пожелания по тестированию.