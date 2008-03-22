Swarog

Swarpg Swarog Swarog

 
44 годаРоссия/Тикси
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
vizir
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$300
0 баллов
15 лет назад
Плагин для WordPress
Не рекомендую связываться с этим программистом. Взялся за проект, скзал что за 3 дня сделает, потом попросил еще неделю а потом и вовсе пропал, не отвечает и не реагирует. Я потерял с ним кучу времени и так и не получил заказанный скрипт.
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Доработка сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sovelet
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Встроить голосование в плагин ANIga Gallery (WP)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Разработка/доработка скриптов под Virtuemart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!