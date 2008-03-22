Не рекомендую связываться с этим программистом. Взялся за проект, скзал что за 3 дня сделает, потом попросил еще неделю а потом и вовсе пропал, не отвечает и не реагирует. Я потерял с ним кучу времени и так и не получил заказанный скрипт.