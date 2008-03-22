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Отзывы заказчиков
$300
0 баллов
15 лет назад
Не рекомендую связываться с этим программистом. Взялся за проект, скзал что за 3 дня сделает, потом попросил еще неделю а потом и вовсе пропал, не отвечает и не реагирует. Я потерял с ним кучу времени и так и не получил заказанный скрипт.
$200
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!