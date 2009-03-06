Очень благодарна Ирине за прекрасно выполненую работу. Дизайн выполнен быстро, был предложен в 2 вариантах. Все замечания и доработки были учтены и исправлены (причем очень оперативно). Приятно работать с человеком который понимает, что хочет заказчик. Я довольна сотрудничеством с Ириной. Рекомендую всем.