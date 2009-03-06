Swetka

Светлана Пешкур Swetka

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для интернет-магазина

    $100

    Нужен логотип для интернет-магазина, который занимается продажей товаров для детского творчества и развивающих игрушек (магнитные конструкторы, 3D-паззлы, лабиринты, головоломки). Важно, чтобы присутствовало не только название сайта, но и что-нибудь направленное на развитие детей. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

colorpoints
Ирина 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$350
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта для интернет-магазина
Осталась очень довольна сотрудничеством со Светланой. Приятный в общении человек, интересный проект, достойная оплата. Спасибо!!!
Очень благодарна Ирине за прекрасно выполненую работу. Дизайн выполнен быстро, был предложен в 2 вариантах. Все замечания и доработки были учтены и исправлены (причем очень оперативно). Приятно работать с человеком который понимает, что хочет заказчик. Я довольна сотрудничеством с Ириной. Рекомендую всем.
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