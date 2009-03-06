$350
Проект для Чечебы Ирины. Создать дизайн сайта интернет-магазина, занимающегося детскими товарами.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Проект для Чечебы Ирины. Создать дизайн сайта интернет-магазина, занимающегося детскими товарами.
Нужен логотип для интернет-магазина, который занимается продажей товаров для детского творчества и развивающих игрушек (магнитные конструкторы, 3D-паззлы, лабиринты, головоломки). Важно, чтобы присутствовало не только название сайта, но и что-нибудь направленное на развитие детей. ...