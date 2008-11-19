Качественная HTML-верстка:
Современные стандарты.
Семантическая (блочная,div-ами), табличная (optional).
Горизонтальная и вертикальная пластичность сайтов (или, по желанию) отсутствие таковой.
Кроссбраузерная вёрстка - Explorer (6,7), Opera, Firefox, Safari, Chrome.
Удобство кода для последующего редактирования.
Соблюдение установленных сроков.
Все стили в отдельном файле.
Аlt & title на картинках и ссылках.
ICQ 393449998
Портфолио
- Титульная страничка провайдера106 просмотров
- Персональная страница115 просмотров
- Недвижимость в Хорватии131 просмотр
- Без названия129 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Аккуратно и оперативно выполнил работу. Планирую дальнейшее сотрудничество.