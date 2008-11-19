Качественная HTML-верстка:

Современные стандарты.

Семантическая (блочная,div-ами), табличная (optional).

Горизонтальная и вертикальная пластичность сайтов (или, по желанию) отсутствие таковой.

Кроссбраузерная вёрстка - Explorer (6,7), Opera, Firefox, Safari, Chrome.

Удобство кода для последующего редактирования.

Соблюдение установленных сроков.

Все стили в отдельном файле.

Аlt & title на картинках и ссылках.

[email protected]

ICQ 393449998