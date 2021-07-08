Swoooosh

Александр Swoooosh

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная Вёрстка сайтов HTML/CSS

Особенности работы:

  • Качественная работа
  • Рассмотрение появившихся правок и просьб к работе
  • Соблюдение сроков
Преимущества:

  • Адаптивная верстка сайтов
  • Анимация на сайте
  • Комментарии к коду(по желанию заказчика)
  • Аккуратный, продуманный код
Контактная информация:

E-mail: [email protected]

Telegram: @swooooshe