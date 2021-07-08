Качественная Вёрстка сайтов HTML/CSS
Особенности работы:
- Качественная работа
- Рассмотрение появившихся правок и просьб к работе
- Соблюдение сроков
- Адаптивная верстка сайтов
- Анимация на сайте
- Комментарии к коду(по желанию заказчика)
- Аккуратный, продуманный код
E-mail: [email protected]
Telegram: @swooooshe
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Качественная Вёрстка сайтов HTML/CSS46 просмотров
- Качественная Вёрстка сайтов HTML/CSS56 просмотров
- Качественная Вёрстка сайтов HTML/CSS51 просмотр