Sword-of-gedeon

Дмитрий Яким Sword-of-gedeon

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

newsportal
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Необходим переводчик с англ. на русский
Просто клад! Дмитрий молодец, я очень доволен сотрудничеством. Перевод грамотный и быстрый. Рекомендую!