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Дмитрий Яким
Sword-of-gedeon
Sword-of-gedeon
37 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Дмитрий Холодный
newsportal
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
16 лет назад
Необходим переводчик с англ. на русский
Просто клад! Дмитрий молодец, я очень доволен сотрудничеством. Перевод грамотный и быстрый. Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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