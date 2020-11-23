SynapseCompany

Мы компания Synapse. Виртуальная, дополненная реальность и 3D - смысл нашего существования.

Периодически у нас появляются свободные графические дизайнеры, которые с удовольствием возьмутся за новые работы и идеи!

Занимаемся:

разработкой логотипов;

разработкой фирменного стиля;

полиграфическим дизайном и вёрсткой;

векторной графикой и иллюстрацией.

Для реализации наших компетенций и получения новых используем: Adobe Illustrator, Photoshop.

Наши работы:

https://drive.google.com/open?id=15Y7g_LON8z-eA6yezmyf180KRcW8d_69

Если вы готовы предложить нам проект или простую разовую работу, мы готовы предложить вам хороший результат за разумные деньги и сроки!

Запишите наши контакты, чтобы связаться:

почта [email protected]

https://vk.com/synapse.company