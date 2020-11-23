SynapseCompany

Мы компания Synapse. Виртуальная, дополненная реальность и 3D - смысл нашего существования.
Периодически у нас появляются свободные графические дизайнеры, которые с удовольствием возьмутся за новые работы и идеи!
Занимаемся:
- разработкой логотипов;
- разработкой фирменного стиля;
- полиграфическим дизайном и вёрсткой;
- векторной графикой и иллюстрацией.
Наши работы:
https://drive.google.com/open?id=15Y7g_LON8z-eA6yezmyf180KRcW8d_69
Если вы готовы предложить нам проект или простую разовую работу, мы готовы предложить вам хороший результат за разумные деньги и сроки!
Запишите наши контакты, чтобы связаться:
почта [email protected]
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