TATAR8

Бекерманн TATAR8

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать фирменый стиль

    Фирменный стиль для фирмы занимающейся микрокредитованием. Фирма называется МАЙМАНИ (мои деньги) листовки. буклеты, наружная реклама и т.д. Ваша фантазия не ограничена, цена договорная

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Знак/ логотип для фирмы

    $50

    Создать логотип для фирмы занимающейся микрофинансовой деятельностью. компания называется МАЙМАНИ (мои деньги) ваша фантазия ничем не ограничена

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад