Фирменный стиль для фирмы занимающейся микрокредитованием. Фирма называется МАЙМАНИ (мои деньги) листовки. буклеты, наружная реклама и т.д. Ваша фантазия не ограничена, цена договорная
Фирменный стиль1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Фирменный стиль для фирмы занимающейся микрокредитованием. Фирма называется МАЙМАНИ (мои деньги) листовки. буклеты, наружная реклама и т.д. Ваша фантазия не ограничена, цена договорная
Создать логотип для фирмы занимающейся микрофинансовой деятельностью. компания называется МАЙМАНИ (мои деньги) ваша фантазия ничем не ограничена