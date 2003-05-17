Frontend разработчик
Всем привет!)
Способы связи со мной:
Telegram - T0tSURA & +905067512396
WhatsApp - +79991447217
Я Frontend разработчик, опыта у меня не много но своё дело я знаю. Люблю сотрудничать с адекватными заказчиками, без проблем готов помочь вам с вашими заявками!
Владею: CSS, SCSS, HTML(5) и JS.
Все работы делаю по технологии БЭМ.
На данный момент практикуюсь с Node.js и React.
Ознакомьтесь с моим профилем в GitHub!
https://github.com/TOtSURA
В нем наглядно можно посмотреть мои работы в виде кода.
Надеюсь на вашу заинтересованность)
Портфолио
- Верстка макета "Dude-Shape"3 просмотра
- Верстка макета "Mozi"9 просмотров
- Верстка макета "WD"43 просмотра