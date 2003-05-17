Frontend разработчик

Всем привет!)

Способы связи со мной:

Telegram - T0tSURA & +905067512396

WhatsApp - +79991447217

Я Frontend разработчик, опыта у меня не много но своё дело я знаю. Люблю сотрудничать с адекватными заказчиками, без проблем готов помочь вам с вашими заявками!

Владею: CSS, SCSS, HTML(5) и JS.

Все работы делаю по технологии БЭМ.

На данный момент практикуюсь с Node.js и React.

Ознакомьтесь с моим профилем в GitHub!

https://github.com/TOtSURA

В нем наглядно можно посмотреть мои работы в виде кода.

Надеюсь на вашу заинтересованность)