Адаптивная верстка любой сложности.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
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Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга (Гражданин Банкрот)15 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга (Барбершоп)9 просмотров