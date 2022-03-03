TRANSMETTEUR

Никита Соколовский TRANSMETTEUR

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная верстка любой сложности.

﻿Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.

Мои контакты:

Telegram: @nikita211112

Email: [email protected]