Дизайнер-график, специалист по рекламному дизайну.
Имею высшее образование. Диплом магистра дизайна. Опыт работы в рекламных агентствах около 4 лет. Владею навыками Photoshop, Corel Draw и других графический программ.
Портфолио
- Значек134 просмотра
- Значек100 просмотров
- Иконка "Золото"109 просмотров
- Иконка "Зелье маны"149 просмотров
- Иконка "Зелье здоровья"152 просмотра
- Иконка "Меч"113 просмотров
- Иконка "Секира"127 просмотров
- Стенд130 просмотров
- Баннер142 просмотра
- Логотип113 просмотров
- Логотип115 просмотров
- Логотип100 просмотров