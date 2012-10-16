TRN

Дмитрий TRN

 
36 летУкраина/Лисичанск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайнер-график, специалист по рекламному дизайну.

Имею высшее образование. Диплом магистра дизайна. Опыт работы в рекламных агентствах около 4 лет. Владею навыками Photoshop, Corel Draw и других графический программ.

Photoshop
Портфолио
Показать больше работ