Здравствуйте. Меня зовут Тарас. Я освоился на рынке уже более 4 лет. Ранее создавал-продвигал-продавал проекты в ВК. Потом увлекся продвижением. И тут я понял что это моя сфера. За плечами более 5 курсов по продвижение в социальных сетях / маркетинг / построения сети. Образование неполное высшее. Хватит про меня... Давайте про деятельность! В нашей команде 4 человека и каждый день мы прикладываем уйму усилий что бы повысить вашу рентабельность и сделать из вашей задумки реальность!
Почему мы?
- опыт работы более 4 лет
- отсутствие провальных проектов
- только актуальные методы
- реальные отчеты
- быстрый результат
- прозрачные расходы
- только белые методы
- комплексный подход
- опытные специалисты
- гарантия результата
-работа без шаблонов
Наши услуги:
Контент:
- Копирйтинг
- Рерайтинг
- Компания с повышеным эффектов вовлеченности (текст / фото / видео).
- Написание уникального контент плана
- Ведение ваших социальных сетей / веб-сайтов
Дизайн, оформление:
- Создание логотипа
- Оформление веб-страницы / профиля / блога
- Разработка макетов любой сложности
- Иллюстрации любой сложности
Сайты:
- Разработка сайтов
- Создание интернет магазинов
- Создание Landing Page (Одностраничного сайта)
- Проектирование интерфейсов
Продвижение:
- SEO
- SMO
- Контекстная реклама
- Продвижение мобильных приложение
- Баннерная / Медийная
- Тизерная
- Таргетинг
Техническая поддержка:
- SEO копирайтинг
- Хостинг
- Развитие проекта (доработки сайтов / улучшение сайтов)
Консалтинг:
- Консалтинг по email маркетингу
- SMM консалтинг
- Консалтинговые услуги для ваших социальных сетей
Анализ:
- Детальный анализ вашей деятельности в сети (разбор всех ресурсов / отдельных ресурсов)