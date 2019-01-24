TSLAgency

Тарас Соловйов TSLAgency

 
24 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контентмейкинг / Продвижение / Дизайн / Рекламные компании / много прочего..

Здравствуйте. Меня зовут Тарас. Я освоился на рынке уже более 4 лет. Ранее создавал-продвигал-продавал проекты в ВК. Потом увлекся продвижением. И тут я понял что это моя сфера. За плечами более 5 курсов по продвижение в социальных сетях / маркетинг / построения сети. Образование неполное высшее. Хватит про меня... Давайте про деятельность! В нашей команде 4 человека и каждый день мы прикладываем уйму усилий что бы повысить вашу рентабельность и сделать из вашей задумки реальность!

Почему мы?

- опыт работы более 4 лет

- отсутствие провальных проектов

- только актуальные методы 

- реальные отчеты 

- быстрый результат

- прозрачные расходы 

- только белые методы 

- комплексный подход 

- опытные специалисты 

- гарантия результата 

-работа без шаблонов 

Наши услуги: 

Контент:

- Копирйтинг 

- Рерайтинг 

- Компания с повышеным эффектов вовлеченности (текст / фото / видео). 

- Написание уникального контент плана 

- Ведение ваших социальных сетей / веб-сайтов 

Дизайн, оформление:

- Создание логотипа

- Оформление веб-страницы / профиля / блога 

- Разработка макетов любой сложности 

- Иллюстрации любой сложности 

Сайты: 

- Разработка сайтов 

- Создание интернет магазинов

- Создание Landing Page (Одностраничного сайта) 

- Проектирование интерфейсов 

Продвижение:

- SEO 

- SMO 

- Контекстная реклама 

- Продвижение мобильных приложение 

- Баннерная / Медийная

- Тизерная 

- Таргетинг 

Техническая поддержка:

- SEO копирайтинг 

- Хостинг 

- Развитие проекта (доработки сайтов / улучшение сайтов) 

Консалтинг:

- Консалтинг по email маркетингу 

- SMM консалтинг 

- Консалтинговые услуги для ваших социальных сетей

Анализ: 

- Детальный анализ вашей деятельности в сети (разбор всех ресурсов / отдельных ресурсов)

SEO-копирайтинг