Контентмейкинг / Продвижение / Дизайн / Рекламные компании / много прочего..

Здравствуйте. Меня зовут Тарас. Я освоился на рынке уже более 4 лет. Ранее создавал-продвигал-продавал проекты в ВК. Потом увлекся продвижением. И тут я понял что это моя сфера. За плечами более 5 курсов по продвижение в социальных сетях / маркетинг / построения сети. Образование неполное высшее. Хватит про меня... Давайте про деятельность! В нашей команде 4 человека и каждый день мы прикладываем уйму усилий что бы повысить вашу рентабельность и сделать из вашей задумки реальность!

Почему мы?

- опыт работы более 4 лет

- отсутствие провальных проектов

- только актуальные методы

- реальные отчеты

- быстрый результат

- прозрачные расходы

- только белые методы

- комплексный подход

- опытные специалисты

- гарантия результата

-работа без шаблонов

Наши услуги:

Контент:

- Копирйтинг

- Рерайтинг

- Компания с повышеным эффектов вовлеченности (текст / фото / видео).

- Написание уникального контент плана

- Ведение ваших социальных сетей / веб-сайтов

Дизайн, оформление:

- Создание логотипа

- Оформление веб-страницы / профиля / блога

- Разработка макетов любой сложности

- Иллюстрации любой сложности

Сайты:

- Разработка сайтов

- Создание интернет магазинов

- Создание Landing Page (Одностраничного сайта)

- Проектирование интерфейсов

Продвижение:

- SEO

- SMO

- Контекстная реклама

- Продвижение мобильных приложение

- Баннерная / Медийная

- Тизерная

- Таргетинг

Техническая поддержка:

- SEO копирайтинг

- Хостинг

- Развитие проекта (доработки сайтов / улучшение сайтов)

Консалтинг:

- Консалтинг по email маркетингу

- SMM консалтинг

- Консалтинговые услуги для ваших социальных сетей

Анализ:

- Детальный анализ вашей деятельности в сети (разбор всех ресурсов / отдельных ресурсов)