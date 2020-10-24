Директолог. Интернет реклама.
Являюсь выпускником крупной компании SmartDirect ,Специалист интернет-рекламы. Настройка, создание , ведение и аудит рекламных компаний на взаимовыгодных условиях. Имеются чек листы, с подробным описанием для обучения новичков. В данной сфере 1,5 года, являюсь специалистом узкой направленности, знаю свою работу на максимум. Подниму рентабельность любой рекламной компании даже с минимальным бюджетом.ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПРОВЕДУ АНАЛИЗ ВАШЕЙ НИШИ И ДАМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО НЕОБХОДИМОМУ БЮДЖЕТУ И СТОИМОСТИ 1 ЗАЯВКИ ИЗ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
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8 баллов
4 года назад
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$5
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!