Адаптивная, кроссбраузерная верстка

Здравствуйте!

Занимаюсь делом, которое люблю. Интернет давно является неотъемлемой частью моей жизни, а теперь и я являюсь творцом его частички.

Знания, навыки:

адаптивная верстка;

HTML5;

CSS3;

Bootstrap4;

JS,jQuery;

SCSS/Sass;

Photoshop;

slick-slider, magnific-Pooup и др.jQuery-плагины;

сборщик проектов Gulp.

Пишу

чистый;

валидный;

кроссбраузерный код.

Мой профиль на GitHub: https://github.com/derevianT/Derevyanko

viber: +38(099)715-30-27

skype: Tatyana Derevyanko

Буду рада сотрудничеству.