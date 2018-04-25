Адаптивная, кроссбраузерная верстка
Здравствуйте!
Занимаюсь делом, которое люблю. Интернет давно является неотъемлемой частью моей жизни, а теперь и я являюсь творцом его частички.
Знания, навыки:
- адаптивная верстка;
- HTML5;
- CSS3;
- Bootstrap4;
- JS,jQuery;
- SCSS/Sass;
- Photoshop;
- slick-slider, magnific-Pooup и др.jQuery-плагины;
- сборщик проектов Gulp.
- чистый;
- валидный;
- кроссбраузерный код.
viber: +38(099)715-30-27
skype: Tatyana Derevyanko
Буду рада сотрудничеству.
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
#2038