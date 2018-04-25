TachDer

Татьяна TachDer

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка

Здравствуйте!

Занимаюсь делом, которое люблю. Интернет давно является неотъемлемой частью моей жизни, а теперь и я являюсь творцом его частички. 

Знания, навыки:

  • адаптивная верстка;
  • HTML5;
  • CSS3;
  • Bootstrap4;
  • JS,jQuery;
  • SCSS/Sass;
  • Photoshop;
  • slick-slider, magnific-Pooup и др.jQuery-плагины;
  • сборщик проектов Gulp.
Пишу 

  • чистый;
  • валидный;
  • кроссбраузерный код.
Мой профиль на GitHub: https://github.com/derevianT/Derevyanko

viber: +38(099)715-30-27

skype: Tatyana Derevyanko

Буду рада сотрудничеству.

HTML-верстка
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