Extremis malis - extrema remedia. Со мной отчаянные меры вам не понадобятся
Я молодой, быстро обучающийся специалист, рассматриваю фронтенд-разработку как свою основную сферу деятельности. Обладаю навыками доступной, семантичной, адаптивной, ретиновой верстки, использую в своей работе методологию БЭМ, препроцессоры SASS и LESS, Java Script, таск-менеджер Gulp для автоматизации, разработки и сборки проектов. Могу гарантировать чистый, читаемый код, который будет легко поддерживать и изменять
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$77
10 баллов
4 года назад
Все отлично прошло, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ. Заказчик приятный в общении, оплатил вовремя и без проблем. ТЗ и правки оформляет в удобном формате
$23
10 баллов
4 года назад
Спасибо большое, очень быстро была решена задача по верстке, все сделано по моему ТЗ и даже получила приятный бонус =)
Ответный отзыв
Спасибо, очень приятно было работать. Позитивный человек и самое главное четко и понятно ставит задачу. Оплата моментальная. Очень надеюсь что ещё поработаем)
$7
10 баллов
5 лет назад
Очень оперативно и профессионально давал советы по задаче.
Ответный отзыв
Заказчик вежливый и приятный в общении. Задачу формулировал четко, оплатил в срок.