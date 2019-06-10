Extremis malis - extrema remedia. Со мной отчаянные меры вам не понадобятся

Я молодой, быстро обучающийся специалист, рассматриваю фронтенд-разработку как свою основную сферу деятельности. Обладаю навыками доступной, семантичной, адаптивной, ретиновой верстки, использую в своей работе методологию БЭМ, препроцессоры SASS и LESS, Java Script, таск-менеджер Gulp для автоматизации, разработки и сборки проектов. Могу гарантировать чистый, читаемый код, который будет легко поддерживать и изменять