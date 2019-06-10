TadiusSapfiro

Владимир Зелентинов TadiusSapfiro

 
26 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Extremis malis - extrema remedia. Со мной отчаянные меры вам не понадобятся

Я молодой, быстро обучающийся специалист, рассматриваю фронтенд-разработку как свою основную сферу деятельности. Обладаю навыками доступной, семантичной, адаптивной, ретиновой верстки, использую в своей работе методологию БЭМ, препроцессоры SASS и LESS, Java Script, таск-менеджер Gulp для автоматизации, разработки и сборки проектов. Могу гарантировать чистый, читаемый код, который будет легко поддерживать и изменять

JavaSASSGulp
недостаточно оценок
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$80
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
workivan25
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$77
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка одной страницы, игровая тематика
Все отлично прошло, спасибо!
Спасибо за интересный заказ. Заказчик приятный в общении, оплатил вовремя и без проблем. ТЗ и правки оформляет в удобном формате
Ответный отзыв
atlantica
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$23
10 баллов
4 года назад
Нужна верстка для сайта
Спасибо большое, очень быстро была решена задача по верстке, все сделано по моему ТЗ и даже получила приятный бонус =)
Спасибо, очень приятно было работать. Позитивный человек и самое главное четко и понятно ставит задачу. Оплата моментальная. Очень надеюсь что ещё поработаем)
Ответный отзыв
glinski777
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Требуется вёрстка email письма.
Очень оперативно и профессионально давал советы по задаче.
Заказчик вежливый и приятный в общении. Задачу формулировал четко, оплатил в срок.
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