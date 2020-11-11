The magician of written word

Готов предложить вам свои услуги по написанию вкусных текстов! Обширное портфолио, в котором есть работы по множеству тем. Работаю на двух языках.

https://drive.google.com/drive/folders/1pUbPBrjABIfNgZy14pzvMLa-7TN3FnoL?usp=sharing - мои работы на русском языке.

https://drive.google.com/drive/folders/1QLyDjcqX2N8W53udazBdw4ANpQeEZMlo?usp=sharing - мои работы на английском языке.

Стандартные тарифы (за 1000 знаков без пробелов/1250 знаков с пробелами):

Копирайт на русском - 110р.

Рерайт на русском - 80р.

Копирайт на английском - 140р.

Рерайт на английском - 110р.

Перевод на английский (стандарт) - 120р.

Перевод на английский (технический) - 170р.

Перевод на русский (стандарт) - 110р.

Перевод на русский (технический) - 140р.