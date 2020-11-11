The magician of written word
Готов предложить вам свои услуги по написанию вкусных текстов! Обширное портфолио, в котором есть работы по множеству тем. Работаю на двух языках.
https://drive.google.com/drive/folders/1pUbPBrjABIfNgZy14pzvMLa-7TN3FnoL?usp=sharing - мои работы на русском языке.
https://drive.google.com/drive/folders/1QLyDjcqX2N8W53udazBdw4ANpQeEZMlo?usp=sharing - мои работы на английском языке.
Стандартные тарифы (за 1000 знаков без пробелов/1250 знаков с пробелами):
Копирайт на русском - 110р.
Рерайт на русском - 80р.
Копирайт на английском - 140р.
Рерайт на английском - 110р.
Перевод на английский (стандарт) - 120р.
Перевод на английский (технический) - 170р.
Перевод на русский (стандарт) - 110р.
Перевод на русский (технический) - 140р.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
4 года назад
Игорь хорошо сработал, замечания поправил. Могу рекомендовать
Ответный отзыв
Большое спасибо за возможность поработать над заказом. Евгений все время был на связи, с понимаем отнесся к задержкам, вовремя оплатил работу. Большое спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!