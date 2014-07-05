Фирменный стиль. Логотип. Уникальный дизайн CDR; PSD

Образование: ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Художник-дизайнер.

Мое дело - вдохновенно творить красоту и наслаждаться ею... дело серьезное, надо сказать!

Обо мне: творец, эстет. Созерцательна, созидательна, наблюдательна, внимательна, проникновенна.

Мои принципы:

- Во все, что делаю, врастает моя любовь, мое дыхание, мои мечты.

- Плохо делать нет смысла...

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При разработке дизайна свадебных пригласительных, именных поздравительных открыток, творческих коллажей, логотипов, рекламных флаеров, визиток, плакатов, афиш, буклетов

МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- СОБСТВЕННУЮ РЕКЛАМНУЮ ФОТОСЪЕМКУ

- СВОИ РИСУНКИ; ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКУ!

... это обещает изюминку Вашему оригинальному продукту!