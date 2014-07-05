Образование: ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Художник-дизайнер.
Мое дело - вдохновенно творить красоту и наслаждаться ею... дело серьезное, надо сказать!
Обо мне: творец, эстет. Созерцательна, созидательна, наблюдательна, внимательна, проникновенна.
Мои принципы:
- Во все, что делаю, врастает моя любовь, мое дыхание, мои мечты.
- Плохо делать нет смысла...
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При разработке дизайна свадебных пригласительных, именных поздравительных открыток, творческих коллажей, логотипов, рекламных флаеров, визиток, плакатов, афиш, буклетов
МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- СОБСТВЕННУЮ РЕКЛАМНУЮ ФОТОСЪЕМКУ
- СВОИ РИСУНКИ; ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКУ!
... это обещает изюминку Вашему оригинальному продукту!
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