Tair_React

Frontend-разработчик React

Здравствуйте в данный момент ищу работу на фрилансе желательно удаленно дайте шанс не пожелеете

Знание языков

Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки

React Redux ReactBootstrap Git Hub Js Native CSS HTML TypeScript npm npx Thunk Ajax

Опыт работы —3 года 2 месяца

Август 2019 — настоящее время

1 год 4 месяца

ЯхшыМаркетх

Web-разработчик

Разработал концепцию интернет магазина на React - https://jorlian4ik.github.io/shop/

Чему я научился работая над данным проектом?

• Верстать проект специально под систему Opencart

• Работать с опциями товаров, добавлять функционал

• Работать с модификаторами Opencart

• Добавлять свой функционал в Opencart

• Работать с кэш`ом системы

• Настраивать кэш сервера

• Писать скрипты для автоматического добавления товаров

Интересные задачи которые я решал

1. Привязка доп. полей к опциям

Нужно было сделать для каждой опции дополнительные поля, такие как:

Минимальное кол-во для покупки, цена, количество на складке, артикул.

Как решил?

Решил путем добавления доп. полей в таблицу.

Вывел соотвествующие поля в административную панель, поменял вывод/запись в контроллере.

2. Динамическая смена контента на странице товара

Нужно было после смены опций, в данном случае это размеры инструмента, менять

нужные значения, а именно:

Цена, минимальное кол-во для покупки, артикул.

Как решил?

В модели изначально получал все необходимые данные, передавал в контроллер. В

контроллере записывал все в массив и передавал его в js.

Далее при смене опции пользователям, выбирал нужные значения по ключу и подставлял

их с помощью js на front`е

3. Динамический перерасчет после определенных действий

После добавления товара, удаления товара, изменения кол-ва товара, выбора способа

доставки, нужно было производить автоматический перерасчет всех сумм без перезагрузки

страницы

Как решил?

Создал единный метод в контроллере, и после действия выполнял ajax запрос, куда

передавал актуальные данные или что поменялось, затем метод возвращал все актуальные

данные.

Например:

Поменяли кол-во товара в корзине.

Отправили ajax запрос в контроллер.

С контроллера пришли актуальные данные, сумма товара, итоговая сумма, и кол-во

товара. И сооветственно поменяли все на фронте с помощью JS, таким образом все

работает без перезагрузки страницы.

Июль 2018 — Июль 2019

1 год 1 месяц

FructCode

fructcode.com

Web-программист

Работал удаленно.Верстал сайт с помошью Bootstrap,работал с базой данных My Sql,работал

JavaScript/Jquery,также работал в php фреймворке CodeEgnitor

Июнь 2017 — Февраль 2018

9 месяцев

Футбольный клуб project fooball

www.project-football.com/

Frontend-разработчик

Это сайт Футбольного клуба project fooball для мальчиков и девочек от 3-х лет

Чему я научился работая над данным проектом?

• Изучил Parallax и применил в данном проекте

• Изучил и применил PhpMailer для отправки email писем

• Работать с google maps API + кастомизировать карту

• Вставлять ссылки с переходом в личные сообщения мессенджеров

• Работать со swiper slider

• Различные анимации на JS + CSS

Образование

Неоконченное высшее(учусь)

2022

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМиИТ), Информационные

системы и технологии

Повышение квалификации, курсы

2020

ItIncubator

ItIncubator, Junior Frontend Developer (React)

2020

code.mu

Учебник JavaScript для новичков от Трепачёва Дмитрия, Js developer

2020

code.mu

Учебник по React от Трепачёва Дмитрия, React DEveloper

2020

code.mu

Учебник HTML и CSS от Трепачёва Дмитрия, Верстальшик

2019

FructCode

FructCode, Javascript/jQuery

2019

FructCode

FructCode, HTML/CSS

2019

FructCode

FructCode, BOOTSTRAP 3

2019

FructCode

FructCode, PHP/MYSQL

2019

FructCode

FructCode, LINUX/GIT/HOSTING

2019

code.mu

Учебник HTML и CSS от Трепачёва Дмитрия, Верстальшик

Ключевые навыки

Дополнительная информация

Обо мне

Доброго времени суток.

Я постоянно повышаю квалификацию в данный момент и в будущем,

Работаю на фрилансе.В осномном дорабатывю какие то проекты беру какую то верстку у заказчика и связываю действия с back end"ом",оптимизирую

проект чтобы не было лишних rerender"ов",убераю Side Effect,также часто

просят инициализировать приложение(то есть чтобы приложение загружалось после

прихода данных с сервера)

Хорошо владею React,Redux,Thunk,Redux-Form,HOC,Reselect,TDD,TypeScript.

Есть понимание основных принципов ООП,Архитектуры приложений,зачем нужны тесты,Pure

Function

Мои Проектs можно скачать здесь https://github.com/Tair-X/(пожалуйста свяжитесь

со мной чтобы узнать дальнейшую инструкцию для просмотра проекта).

В данный момент работаю на фрилансе и паралельно изучаю TypeScript, Apollo,

AntDesign, WebSocket.

Я коммуникабельный, дисциплинированный, люблю и умею работать в команде. Быстро

усваиваю новую информацию.