Дизайн и 3D-визуализация интерьера

Здравствуйте! Меня зовут Таисия. Я 3D-визуализатор интерьеров. Помогу воплотить Ваш дизайн-проект в жизнь без необходимости тратить лишние деньги, время и силы.

 За спиной 15 лет художественного образования. С дизайнером будем на одной волне и создадим пространство, которое не только будет соответствовать ожиданиям клиентов, но и превзойдет их!

 Всегда на связи. Оперативно отвечаю на сообщения. Информирую о ходе работ.

 Постоянным клиентам скидка 5-10%

⭐Образование:

- ГИУСТ БГУ, г. Минск: дизайн предметно-пространственных комплексов

- сертифицированный специалист Autodesk

⭐Знание программ:

- Autodesk 3Ds Max

- Corona Renderer

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe Lightroom

⚡Этапы работы:

- консультация (бесплатно)

- утверждение ТЗ и сроков.

- моделирование сцены, подбор и согласование моделей

- предварительные рендеры

- правки (при необходимости)

- финальные изображения

Telegram: @taja_protas