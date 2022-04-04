Здравствуйте! Меня зовут Таисия. Я 3D-визуализатор интерьеров. Помогу воплотить Ваш дизайн-проект в жизнь без необходимости тратить лишние деньги, время и силы.
За спиной 15 лет художественного образования. С дизайнером будем на одной волне и создадим пространство, которое не только будет соответствовать ожиданиям клиентов, но и превзойдет их!
Всегда на связи. Оперативно отвечаю на сообщения. Информирую о ходе работ.
Постоянным клиентам скидка 5-10%
⭐Образование:
- ГИУСТ БГУ, г. Минск: дизайн предметно-пространственных комплексов
- сертифицированный специалист Autodesk
⭐Знание программ:
- Autodesk 3Ds Max
- Corona Renderer
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Lightroom
⚡Этапы работы:
- консультация (бесплатно)
- утверждение ТЗ и сроков.
- моделирование сцены, подбор и согласование моделей
- предварительные рендеры
- правки (при необходимости)
- финальные изображения
Telegram: @taja_protas
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