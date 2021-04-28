Takeprosport

Евгений Takeprosport

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
tekeprosport

  • Перевод каталогов с англ на рус

    Добрый день, Есть 10 каталогов. в этих каталогах, надо перевести описание товара и добавить информацию контактную информацию в конце каталога. образец в файле

    Переводы68 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать сайт

    Есть сайт eurotramp.com.ua его надо переделать/доделать, хочу поменять  меню , загрузить  товары и надо сделать страничку  товара, как на сайте производителя.  Хочется взять за базу вот этот сайт eurotramp.com

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад