Takeprosport

Добрый день, Есть 10 каталогов. в этих каталогах, надо перевести описание товара и добавить информацию контактную информацию в конце каталога. образец в файле
Переводы68 заявок
Закрыт
4 года назад
Добрый день, Есть 10 каталогов. в этих каталогах, надо перевести описание товара и добавить информацию контактную информацию в конце каталога. образец в файле
Есть сайт eurotramp.com.ua его надо переделать/доделать, хочу поменять меню , загрузить товары и надо сделать страничку товара, как на сайте производителя. Хочется взять за базу вот этот сайт eurotramp.com